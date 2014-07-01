Доллар падает против Евро во вторник

Во время азиатских торгов во вторник доллар падает в паре с евро: участники ждут новые статданные из США.

За июнь американская валюта подешевела к 13 из остальных 15 наиболее торгуемых валют мира, достигла минимума за месяц в паре с евро.

Евро к 10:05 мск во вторник стоил $1,3684 по сравнению с $1,3693 на закрытии торгов 30 июня.

Курс иены к доллару США составил к этому времени 101,46 иены против 101,33 иены накануне. Изменение соотношения иены во вторник связана с данными об активности в перерабатывающей промышленности Китая и позитивно воспринятыми итогами опроса Танкан, проведенного Банком Японии.