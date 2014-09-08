Нефть уверенно шла вниз всю прошлую неделю

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В пятницу
фьючерсы на нефть упали на фоне
пессимистичных данных по занятости в
США и достижения мирных договоренностей
на юго-востоке Украины. К моменту закрытия
пятничных торгов на Нью-Йоркской товарной
бирже октябрьские фьючерсы на WTI
потеряли 1,23% до $93,29
за баррель. В целом неделя закрылась
очередным спадом (уже девятым недельным
за последние три месяца), нефть WTI
потеряла 2,78%.
Нефть Brent на бирже ICE с поставкой в октябре на момент закрытия торгов в пятницу снизилась на 0,99% (до $100,82 за баррель). В целом неделя показала снижение на 2,29% (на фоне первых шагов к завершению пятимесячной войны на Украине.
На момент закрытия торгов в пятницу спред между контрактами Brent и WTI составлял $7,53 за баррель.