Нефть уверенно шла вниз всю прошлую неделю

В пятницу фьючерсы на нефть упали на фоне пессимистичных данных по занятости в США и достижения мирных договоренностей на юго-востоке Украины. К моменту закрытия пятничных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже октябрьские фьючерсы на WTI потеряли 1,23% до $93,29 за баррель. В целом неделя закрылась очередным спадом (уже девятым недельным за последние три месяца), нефть WTI потеряла 2,78%.



Нефть Brent на бирже ICE с поставкой в октябре на момент закрытия торгов в пятницу снизилась на 0,99% (до $100,82 за баррель). В целом неделя показала снижение на 2,29% (на фоне первых шагов к завершению пятимесячной войны на Украине.

На момент закрытия торгов в пятницу спред между контрактами Brent и WTI составлял $7,53 за баррель.