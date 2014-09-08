Deutsche Bank рекомендует на этой неделе купить евро/доллар в расчете на коррекцию

В своем еженедельном обзоре Deutsche Bank в качестве тактической торговой стратегии на этой неделе рекомендует покупать евро/доллар. Банк обосновывает свое видение ситуации большим количество коротких позиций в единой валюте, что сильно затрудняет ее дальнейшее падение. Технические индикаторы это подтверждают, находясь глубоко в зоне перепроданности (к примеру, RSI). Надежды на очень масштабное количественное ослабление ЕЦБ могут оказаться немного завышены, учитывая «высокую планку» покупки государственных активов. Тем не менее, Deutsche Bank подчеркивает, что структурное видение среднесрочных перспектив позволяет сохранять медвежью позицию в этой валютной паре с целью на уровне 1.2500 на конец текущего года.