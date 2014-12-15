Бельгию парализовали социальные протесты

Одну из самых спокойных европейских стран парализовало общенациональной забастовкой. Профсоюзы Бельгии рекомендуют согражданам сидеть дома или присоединяться к публичным акциям. Во всех регионах страны блокируются или бастуют госслужбы (учебные заведение, медицинские центры, административные службы, коммунальные сервисы). Парализована работа транспорта — не вышли на линиии автобусы, трамваи, метро, не ездят поезда по всей стране (включая и бельгийские отрезки международных железнодорожных линий), полностью заблокировано воздушное пространство страны. Отменены все рейсы в/из Брюсселя и Шарлеруа.

Причина протеста — режим жесткой экономии, который вводится в стране новым правительством. Планируется урезать ряд социальных благ путем сокращения дотаций. Повышение пенсионного возраста и тотальный рост цен на все — тоже предмет возмущения лидеров профсоюзов. Также забастовщики требуют повысить налог на крупный капитал.



