Фунт рухнул на опасениях, что Шотландия обретет независимость

Согласно данным опроса института исследования общественного мнения YouGov Plc., впервые число сторонников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства превысило число тех, кто выступает за сохранение единого государства. Разрыв составил 2 процента. Напомним, что референдум по вопросу о независимости Шотландии должен состояться 18 сентября текущего года. Распад Англии и Шотландии представляет собой реальную угрозу для фунта и облигаций Великобритании. Уже очевидно, что с началом торгов текущей недели стерлинг уже будет стоить значительно дешевле, нежели на торгах в пятницу. Стив Барроу, глава валютной стратегии по странам Большой десятки из Standard Bank утверждает, что победа в рамках референдума шотландских националистов приведет к резкому падению курса

в диапазон между фигурами 1.5500 и 1.5000. В ближайшее время инвесторы будут занимать хеджированием своих рисков, что также может оказать неблагоприятное влияние на позиции британской валюты.