Основные события будущей недели

В понедельник большая часть отчетов выйдет в первой половине дня. Откроет серию в 01:30 GMT Австралия данными по индексу числа вакансий от ANZ за август. Позже Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта, изменение объема импорта за август. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за август. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет уровень безработицы за август. В 06:00 GMT Германия выпустит сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за август. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за август. Завершит день в 23:50 GMT Япония выходом протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики и индекса активности в сфере услуг за июль.



На вторник запланировано умеренное количество данных. Австралия в 01:30 GMT выпустит индекс делового доверия NAB за август и изменение объема ипотечного кредитования за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС за июль. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. Во второй половине дня Канада в 12:15 GMT выпустит число закладок новых фундаментов за август. В 14:00 GMT выйдут британские данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. США в 14:00 GMT опубликует уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за июль, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В заключение дня Японии в 23:50 GMT выпустит изменение объема заказов на машины и оборудование за июль.

В среду внимание инвесторов привлекут в 00:30 GMT данные Австралии по индексу уверенности потребителей от Westpac за сентябрь. В 06:45 GMT Франция выпустит изменение объема промышленного производства за июль. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет изменение реального объема розничной торговли за июль. В 09:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. Во второй половине дня в 12:30 GMT Канада выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 21:00 GMT участники рынка узнают решение РБНЗ по основной процентной ставке, будет опубликован протокол кредитно-денежной политики РБНЗ и сопроводительное заявление РБНЗ. В это же время пройдет пресс-конференция РБНЗ. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по индексу BSI деловых условий для крупных производителей за 3 квартал.

В четверг Австралия в 01:00 GMT выпустит ожидания по инфляции потребительских цен за сентябрь, в 01:30 GMT - уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за август. В 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за июль. В это же время в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В завершение дня Япония выпустит в 22:30 GMT индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за август.

В пятницу основные отчеты выйдут во второй половине дня. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за июль. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен на импорт за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль.

В субботу выйдут китайские данные: объем займов в юанях за август, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства, изменение объема промышленного производства (от начала года) за август.

В воскресенье в 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 3 квартал.