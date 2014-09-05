Евро/доллар. Комментарии дилеров

Евро/доллар сегодня несколько укрепил свои позиции, однако, принимая во внимание предшествовавший обвал, восстановление носит крайне вялый характер. Дилеры отмечают, что основным драйвером стала фиксация прибыли краткосрочными именами, да и та была не слишком активной. Участники рынка с нетерпением ждут отчета по рынку труда США, от характера которого зависит дальнейшее развитие событий. Сильные данные вполне могут стать оправданием для новой волны продаж, и прорыв ниже $1.2900 откроет дорогу к $1.2860. Если же отчет будет соответствовать ожиданиям или окажется хуже прогнозов экономистов, сокращение шортов в преддверии выходных может приобрести более активный характер. Впрочем, дилеры не думают, что при реализации такого сценария этот процесс окажется достаточным, чтобы обеспечить паре возвращение выше $1.3000 - $1.3050, где теперь наблюдается сильный интерес к продаже.