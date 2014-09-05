Оба золота - и черное и желтое - окопались вокруг минимальных уровней

Нефть марки West Texas Intermediate несколько снизилась в цене на фоне спекуляций, что признаки снижения производственной активности в Европе и Китае в сочетании с завершением пика сезонного спроса на топливо в США ограничат мировое потребление нефти на фоне увеличения добычи странами ОПЭК до максимального уровня за текущий год.Октябрьский контракт на нефть WTI практически не изменился в цене и торгуется в районе отметки $94,65 за баррель, после падения накануне на 1,1% до $94,45 за баррель после того, как статистика по запасам показала меньшее, чем прогнозировалось, снижение на прошлой неделе.

Данные министерства топлива США показали снижение на 900 000 баррелей за неделю по 29 августа. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн баррелей. Также министерство топлива сообщило о сокращении запасов бензина на 2,3 млн, в то время как запасы дистиллятов выросли на 600 000 баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

С технической точки зрения поддержка располагается в области $91,20-$91,60. Сопротивлением сейчас является район $98,40/60. а более сильное сопротивление на данный момент находится на $99 (минимум 15 июля). Далее возможно ускорение роста в направлении $101,80 (максимум 29 июля).

Золото не сильно изменилось в цене, оставаясь в районе 12-недельного минимума, поскольку рост курса доллара сократил спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования в преддверии публикации данных, которые могут увеличить шансы начала ужесточения монетарной политики ФРС в то время как в четверг ЕЦБ принял решение о снижении процентных ставок и заявил, что запустит программу выкупа бондов.

На спотовом рынке цена золота колебалась сегодня в пределах 0,3% и в настоящее время составляет $1263,56 за тройскую унцию после обвала накануне до $1257,36, что оказалось минимальным уровнем с 10 июня. С начала недели золото потеряло в цене 1,8%.

С технической точки зрения ключевая поддержка остается в области 1254,00/1255,00. Ее преодоление откроет дорогу к 1210,00. Сопротивление остается в области 1359,20. Пик $1322 представляет собой ближайшее сопротивление. Преодоление зоны $1324-$1325 (максимумы 17 июля и 8 июля) откроет дорогу на $1345 (максимум 10 июля).