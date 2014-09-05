Visa и MasterCard придумали новую схему защиты пластиковых карт, Apple будет первопроходцем

Крупнейшие операторы платежных систем Visa Inc. и MasterCard Inc. разработали новую технологию для защиты данных пользователей пластиковых карт, основанную на использовании уникального кода, подтверждающего личность владельца, пишет The Wall Street Journal.

Эта мера стала очередным шагом по борьбе с виртуальными преступниками, которые похищают данные пользователей карт. Особо уязвимы оказываются обычно ритейлеры, хранящие информацию о покупках, совершенных клиентами с помощью пластиковых карт, но не являющиеся при этом специалистами в компьютерной безопасности.

Согласно новой схеме, при обмене информацией между магазинами и банками, выпускающими карты, будет использоваться уникальный идентификационный номер. Благодаря этому магазины не будут видеть или сохранять данные пользователей и перестанут быть целью для мошенников. По словам экспертов, нововведение будет особенно полезно для владельцев заведений, хранящих данные пользователей для совершения регулярных платежей - к примеру, оплаты членства в фитнес-клубе.

Недавно киберпреступники похитили данные о 70 млн клиентов сети магазинов Target. Менее масштабные атаки проводились на серверы продуктовых магазинов Albertons, Acme и Jewel-Osco, а также сети азиатских ресторанов P.F.Chang's China Bistro. О возможной утечке данных сообщил оператор магазинов товаров для дома Home Depot.

По данным исследовательской компании Javelin Strategy & Research, в 2013 году потери от мошенничества с банковскими счетами и кредитными картами выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом и составили $16 миллиардов.

Ожидается, что новая схема платежей будет реализована в iPhone 6, который может быть представлен уже 9 сентября. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о сотрудничестве Apple с Visa и MasterCard для создания системы мобильных платежей, а также о разработке технологии ближней бесконтактной связи (near field communication, NFC) для нового iPhone.