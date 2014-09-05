ЕС может добавить в "черный список" для России и Украины еще 20 человек

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Шишло/. Евросоюз может дополнительно внести в "черный список" для России и Украины еще 20 физических лиц, которых в ЕС считают ответственными за эскалацию насилия на востоке Украины. Об этом сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Список лиц, которым воспрещается въезд в ЕС и чьи активы на территории стран сообщества замораживаются, может быть расширен на 20 персоналий", - сказал он.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза, собравшийся сегодня на очередное заседание в Брюсселе, может принять решение о введении ЕС новых санкций в отношении России. Лидеры стран ЕС в ночь на воскресенье поручили Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС в течение недели подготовить предложения по этому вопросу.

Ранее Чехия и Словакия заявили, что не готовы ужесточать санкции против РФ без веских доказательств обвинений в адрес РФ.

Странам ЕС не требуется созывать новую министерскую встречу для введения дополнительных санкций в силу, достаточно будет, если это решение утвердят послы в Брюсселе на основании полученных из своих столиц инструкций.

Последнее изменение "черного списка" ЕС по России и Украине произошло 30 июля, когда в перечень были внесены еще восемь человек и три компании. В санкционном перечне оказались в том числе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, а также Российский национальный коммерческий банк, завод ПВО "Алмаз-Антей" и авиакомпания "Добролет".