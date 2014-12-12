Защита от вирусов — в подарок каждому трейдеру!

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http://freshforex.org/?aff=59232
Участвуй в акции от компаний «FreshForex» и «Лаборатория Касперского» и получай Kaspersky Internet Security для всех устройств в подарок.
http://freshforex.org/?aff=59232
Тебе достаточно сделать 3 простых шага, чтобы получить лицензионный антивирус уже сейчас:
Авторизуйся или
зарегистрируйся
на сайте «FreshForex»Зайди в Личный кабинет
и подключи акцию
«Антивирус для трейдеров»Введи полученный код
и активируй лицензию
Готово — теперь у тебя есть надежная защита для всех устройств на 30 дней. Торгуй объемом от 3 лотов в месяц, и «FreshForex» будет продлевать твою лицензию!
Используй «Антивирус для трейдеров» и получай 100% гарантию безопасности!
http://freshforex.org/?aff=59232