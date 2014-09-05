Компания ВР заплатит еще $18 млрд за разлив нефти

Американский суд признал нефтяного гиганта BP виновным в крупной халатности, ставшей причиной разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, что может стоить компании еще почти $18 миллиардов в виде штрафов. Самый крупный в истории США разлив нефти произошел после взрыва буровой установки Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года, когда погибли 11 рабочих. Нефть из поврежденной взрывом скважины выливалась в море почти три месяца, загрязнив побережье нескольких штатов.

ВР уже потратила $42 миллиарда на ликвидацию последствий катастрофы и выплату компенсаций. Что касается завершившегося в четверг процесса, связанного с нарушением компанией закона о чистоте водных ресурсов, ВР рассчитывала на штраф не более $3,5 миллиардов. Однако окружной судья Карл Барбье в Новом Орлеане признал компанию виновной не просто в халатности, а в "крупной халатности", отчего штраф за каждый баррель разлитой нефти вырос в четыре раза - до $4.300. По расчетам ВР, из скважины вытекло 3,26 миллиона баррелей, а по мнению правительства США - 4,9 миллиона.

Акции ВР в четверг снизились на 5,9% в США и почти на 6% в Лондоне, что стало наиболее значительным падением по итогам сессии более чем за четыре года.

Даже с учетом максимально возможного штрафа у ВР достаточно средств для выполнения обязательств, написал в отчете аналитик Jefferies Джейсон Гаммел. "Сначала мы ожидаем длительного апелляционного процесса. Следовательно мы считаем, что нет никаких рисков для выплаты текущих дивидендов ВР", - говорится в отчете.

Судья также признал виновными партнеров ВР Transocean Ltd, которой принадлежала буровая установка, и Halliburton, которая занималась цементированием скважины. Он распределил ответственность следующим образом: ВР - 67 процентов, Transocean - 30 процентов и Halliburton - 3 процента.