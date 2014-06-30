Правила обслуживания банками иностранцев закрепили законом

Сегодня президент России В.Путин подписал закон «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами», а также утвердил ряд поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Нововведение стало вынужденным шагом — чтобы российские банки не вытеснили с финансового рынка США, где принят так называемый закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), который обязывает банки в других странах раскрывать американским налоговикам сведения о счетах американских налогоплательщиков.

Начать соблюдать требования FATCA российские банки должны с 1 июля этого года, а иначе Америка будет удерживать 30% с платежей, поступивших на их счета из этой страны.

Согласно новому закону, российские банки смогут передавать требуемую информацию в зарубежные налоговые органы, в частности в Налоговое управление США (Internal Revenue Service), но перед этим банки должны получить согласие на это у иностранного клиента. Банк предлагает подписать согласие клиенту в течение двух недель, если иностранный клиент не согласен, банк вправе расторгнуть контракт с ним в одностороннем порядке. Банк может отказать совершать операции по зачислению средств на счет или во вклад, но по некоторым операциям банк отказать клиенту-иностранцу не сможет. Например, по переводу средств на счет в другом банке, выдаче денег, выплате зарплат или осуществлению платежей в рамках удовлетворения денежных требований по исполнительным документам.

Относительно поправок, внесенных в КоАП, надо сказать о штрафах для финорганизаций за невыполнение новых требований. Штрафы за сокрытие информации об иностранных клиентах или отказ предоставить информацию иностранным налоговикам предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере 20-30 тыс. рублей, для юридических - в 300-500 тыс. и другие штрафы.