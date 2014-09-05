BTMU: на следующей неделе евро/доллар может протестировать отметку $1.2750

«Теперь, когда решение ЕЦБ по монетарной политике состоялось, все внимание рынка переключается на сегодняшний отчет по рынку труда США», - пишут эксперты банка. – «Мы не думаем, что в ближайшее время евро/доллар опустится ниже $1.2750 (минимум прошлого июля), однако эта отметка вполне может быть достигнута на следующей неделе, если цифра NFP подаст сигнал о том, что ФРС может приступить к повышению ставок раньше, нежели предполагается. Что касается возможной коррекции пары, то максимум, на что пока могут рассчитывать быки, – достижение уровней, предшествовавших объявлению решения ЕЦБ. Впрочем, подобный сценарий развития событий представляется нам крайне маловероятным».