Уолл-стрит должна бояться не "черных лебедей". Опасность - ближе

Тим Клифт, стратег одного из крупных американских инвестиционных фондов и колумнист Marketwatch, размышляет о том, чего в действительности стоит бояться американскому фондовому рынку. В то время как многие боятся "черных лебедей", он советует обращать внимание на куда более прозаические вещи, которые могут серьезно повлиять на экономику.



"Поскольку индекс S&P 500 продолжает обновлять исторические максимумы, инвесторы осмелели. Если в октябре они вели разговоры о том, как низко может упасть фондовый рынок, то теперь пытаются спрогнозировать, насколько высоко он может подняться. Когда люди уже получили результат — им пора задуматься о рисках.

Что может пойти не так, из-за чего этот бычий рынок может развернуться? Многие предположения сегодня строятся на страшных, часто внешних событиях низкой степени вероятности, которые мы называем «черными лебедями». Это, например, пандемия лихорадки Эбола или «война третьего мира» между Россией и Украиной, или тотальный исламский джихад.

Тем не менее, в то время, когда у этих и других событий- «лебедей» есть потенциал для катастрофического ущерба рынкам и обществу, надо готовиться и к менее страшным с виду вещам. Неприятности на фондовом рынке, которые называются «известными неизвестными» — это события, чья природа нам, на первый взгляд, знакома, но потенциальные опасности которых остаются неясными.

Возьмите, к примеру, мировой финансовый кризис 2008 года. Он не случился в один день, и, если посмотреть назад, можно увидеть в истории тех лет события, которые были предвестниками краха мировой экономики. Например, крах субстандартных кредитов в 2007 году. Или пузырь доткомов, который лопнул в 2000 году, спустя всего несколько лет после того, как руководитель ФРС Алан Гринспен предупреждал в своей речи 1996 года о «иррациональном изобилии».

Поэтому, вместо того, чтобы бояться классических «черных лебедей», непредсказуемых и маловероятных, нужно сосредоточиться на тех рыночных рисках, которые мы знаем и понимаем. Вот несколько из них (начиная с маловероятных, и заканчивая вполне реальными).

Политика Вашингтона

Поскольку республиканцы после недавних выборов в Сенат имеют полный контроль над Конгрессом, правительство сейчас действительно разделено. Многие признаки указывают на то, что политическая борьба между двумя этими сторонами станет еще боле интенсивной и может дойти до довольно неприятного сценария.

Несмотря на то, что политическое маневрирование может вызвать высокую волатильность рынка, оно, по предположениям большинства аналитиков, вряд ли будет предоставлять для него серьезную угрозу. Политические ссоры имеют тенденцию приводить к отсутствию серьезной деятельности, а это нивелирует неразумные шаги, сделанные для игры на публику. На сегодняшний момент американский фондовый рынок в крепкой позиции, функционирует самостоятельно и вероятность политически вызванных катаклизмов на нем мала.

Повышение процентных ставок

Судя по всему, ставки все-таки будут подняты рано или поздно, но ясно, как Божий день: рост их будет медленным и печальным процессом, скорее похожим на движение асфальтного катка, чем на вонзание острого шипа. Поэтому для фондового рынка процентная ставка ФРС — это повод для долговременного беспокойства. Вряд ли это непосредственная угроза — это то самое чеховское ружье, которое пока еще висит на стене.

Акции сегодня всё еще намного более привлекательны, чем низкорисковые государственные бумаги, и растущие процентные ставки, скорее всего, не переменят баланс на весах.

Замедление роста

Это — безусловно, угроза № 1 для рынков, что подтверждалось уже множество раз. Просто ожидание замедленного роста может заставить компании замедлять производство, а потребителей — умерить свои расходы. Всё это очень быстро отражается в падающих курсах акций.

Например, спад американского рынка в сентябре — октябре сего года, один из самых неприятных за последние несколько лет, был вызван именно опасениями по поводу замедляющегося роста экономики.

Беспокойство вызывает самодовольство инвесторов относительно траектории экономического роста. Даже после недавней легкой паники на рынках большинство инвесторов думают, что результат уже предрешен: американская экономика вошла в последовательный период бесконечного роста, когда каждый год ее ждет рост минимум на 3%. Лично я не могу себя чувствовать столь уверенным, ведь никаких доказательств того, что начинается устойчивый рост, я не вижу.

Начиная с последней рецессии, которая закончилась в III квартале 2009 года, это уже не первый раз, когда несколько периодов подряд страна показывала ежеквартальный «3%+»-рост. Восстановление экономики происходит очень медленно, причем путь этот неровный, а скорость отличается от участка к участку. Мы должны быть внимательными и готовыми к неожиданностям.

Прежде чем случится полное восстановление экономики, волнение насчет ее медленного роста останется главной угрозой для фондовых рынкам. Особенно бдительным нужно быть инвесторам в те области экономики, которые являются самыми восприимчивыми к страхам перед стагнацией: это бытовое потребление, промышленное производство вещей повседневного спроса. Поэтому акции розничных ритейлеров и промышленников, судя по всему, перенесут максимальные ценовые колебания."







Тим Клифт, специальная колонка для Marketwatch. Перевод - Lesnik007

