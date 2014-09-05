Deutsche Bank: евро обречен на падение

Валютные стратеги Deutsche Bank отмечают, что для дальнейшего падения евро/доллара в направлении $1.25 (достижение этой отметки ожидается до конца года) имеется предостаточно причин. В банке обращают внимание на ослабление инфляционных ожиданий и вялый рост экономики Еврозоны, перспективы которого еще больше омрачились после эскалации ситуации на Украине. Ответные меры России окажут негативное влияние на экономическую активность, при этом масштабы остаются неясны, и ЕЦБ сегодня начал действовать на упреждение. Неожиданное решение центробанка не сулит евро ничего хорошего и лишь придаст импульс оттоку средств из бумаг с фиксированной доходностью, который уже оказывает негативное влияние на динамику валюты. Кроме того, отмечается и спад спроса на европейские акции - рост такового в течение последних двенадцати месяцев оказывал евро хорошую поддержку.