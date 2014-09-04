Евро пал жертвой сюрприза от ЕЦБ

Евро рухнул на совершенно неожиданном для участников рынка решения ЕЦБ снизить все ключевые ставки на 0.10%, которое, судя по всему, стало следствием роста дефляционных давлений в Еврозоне. Рынок теперь начинает учитывать в ценах вероятность очень мягкой тональности пресс-конференции ЕЦБ, а спекулянты, сорвав стопы быков, готовятся к штурму тридцатой фигуры. Здесь падение первоначально может быть остановлено, но дилеры отмечают, что резкий поворот в поведении ЕЦБ, особенно если он будет подкреплен соответствующими комментариями Марио Драги, дает повод опасаться, что нисходящая динамика евро/доллара получит дальнейшее развитие уже в ближайшей перспективе. Прорыв ниже тридцатой фигуры будет тому подтверждением и откроет дорогу в направлении $1.28/$1.27.