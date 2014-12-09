Золото и нефть отыгрывают вчерашние потери

Во вторник днем фьючерсы на золото и на нефть растут в цене. Котировкам помогают восстановиться ослабление доллара и явные признаки замедления мирового экономического роста.

Несколько слабых отчетов - данные по внешней торговле Китая и отчет, указывающий на возможное углубление рецессии в Японии — придали больше «привлекательности» золоту как средству сбережения. Золото становится дешевле для инвесторов, которые используют другие валюты.

Однако, хорошие данные по занятости и темпам экономического роста в США дают повод ждать роста ставок в следующем году. Пока это основной сдерживающий фактор для роста цен на металл. В ближайшие дни инвесторы ждут отчеты по розничным продажам в США, после которых можно будет определить новые ориентиры потребительских настроений.

По технической картине золото продолжит торговаться на уровне 1200.00, с нынешних позиций возможно развитие разнонаправленных тенденций. Если цена закрепится выше данной отметки, то возможен прорыв выше локального максимума 1220.00 и рост продолжится к сопротивлению 1255.00. Но также возможен разворот тренда вниз. Если устойчивое закрепление будет ниже отметки 1200.00, снижение продолжится до 1130.00 с вероятным прорывом к отметке 1100.00.

Золото сейчас торгуется на уровне $1205,90 за унцию.

Нефть в настоящее время тоже растет в цене. Так, фьючесры на нефть марки Brent торгуются на уровне $66,62 (рост на 0,65%), а WTI — на уровне $63,63 (вверх на 0,91%).