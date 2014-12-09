Старейший брокер - Московский фондовый центр - приостановил работу

Как сообщает газета «Ведомости», российская брокерская компания (одна из старейших на рынке) — Московский фондовый центр перестал работать. Клиенты МФЦ не могут вернуть свои деньги и разобраться, куда делись их акции.

Выяснилось, что проблемы у МФЦ начались уже в октябре. Издание сообщает, что жалобы от клиентов поступали в начале прошлого месяца — по крайней мере, четверо клиентов не смогли получить доступ к своим брокерским счетам. На сайте брокера до сих пор висит объявление, что работа приостановлена по «техническим причинам» и компания обещает возобновить всю работу до 1 декабря. В качестве «тормозящего» момента называется процесс "смены собственников и переназначения совета директоров", после которого работа должна восстановиться в полном объеме.

Оказывается, уже в октябре у брокера периодически случались «технические трудности» - то торговая система была недоступна, то сами брокеры. Один из клиентов компании (к слову, сотрудничает с ними уже 15 лет) безуспешно пытался разобраться со своими счетами, но в офисе брокера ему не удалось ничего узнать: сотрудники ничего не знают и просят подождать.

Когда этот клиент попытался узнать, что происходит с его ценными бумагами, он выяснил, что меньше 50% из них находятся в депозитарии "Ингосдеп". Но где остальные акции — неизвестно. Он и еще несколько клиентов обратились в полицию с просьбой найти их деньги.

"Ведомости" сообщают, что с 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам РЕПО. Этот долг вырос до 272 млн рублей.