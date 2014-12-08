Запасы золота в Китае могут существенно превышать официальные данные

Источники шанхайского издания National Business Daily делятся информацией о том, что Народный Банк Китая, возможно, купил большие количества золота. Так, используя в своих интересах резкое падение котировок желтого металла на международных рынках, Китай собирается максимально увеличить запасы золота в стране и снизить долю американских государственных облигаций в своих резервах.

Недавно были выпущены данные о том, что Народный банк Китая недавно выпустил официальные данные, показывающие, что национальные золотые запасы достигли 1 054 тонны.



При этом объем сделок по золоту на Шанхайской Золотой Бирже сейчас превышает 1 100 тонн за квартал (по сравнению с 362 тоннами в январе 2008 года), а ежемесячный объем поставок металла вырос до 212 тонн (январь 2008 года — всего 44 тонны). Издание также добавило, что резкий рост операционного объема начался в апреле 2013 года, когда началось снижение международных цен на золото.

Промышленный аналитик Кус Янсен говорит о том, что основываясь на данных с Шанхайской Биржи, золотые запасы Китая увеличивались на протяжении всех последних лет, достигнув 1 761 — 1 746 тонн в последние годы. Таким образом получается, что 1 054,1 тонны, озвученные официально, - грубое преуменьшение. Янсен предположил, что Китай стал весьма крупным покупателем на глобальных золотых рынках и по своему запасу желтого металла обходит сейчас Россию.