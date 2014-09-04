Фунт сильно перепродан и может отскочить

Фунт начал торги в Азии снижением до $1.6457, а трейдеры сообщали о невысоких объемах по всем парам. Не имея направления, курс оставался привязан к узкому диапазону $1.6455-65 на протяжении всей сессии. Поддержка по фунту видится на $1.6450/45, а более сильная - на подходе к $1.6420 ($ 1.6425 – минимум 12 февраля). Евро/стерлинг оставался в режиме консолидации: торговля проходила в узком диапазоне в 5 пипс, а сильное сопротивление ожидается перед stg0.8000. Фокус смещается к сегодняшнему заседанию Банка Англии, на котором будет приниматься решение о ставке. Поскольку аналитики не ожидают изменения в политике, рынки должны будут ждать публикации протокола 17 сентября, чтобы увидеть, насколько выросло с двух число членов, которые голосуют в пользу повышения ставки. На прошлом заседании была прервана серия из 35 единогласных решений подряд в пользу сохранения ставки. За увеличение ставки высказались Мартин Уил и Иэн МакКаферти. По их мнению, "состояние экономики позволяет оправдать немедленное увеличение ставки". Экономисты говорят, что оба политика, скорее всего, останутся в меньшинстве в течение определенного времени, так как в стране, в частности, отмечается снижение инфляции и замедление темпов роста зарплат. Рост потребительских цен в июле составил 1,6% против июньских 1,9%, тогда как Банк Англии таргетирует показатель инфляции на уровне 2%. А в августе регулятор резко ухудшил прогноз роста зарплат в стране по итогам 2014 года с ожидавшихся в мае 2,5% до 1,25%. Некоторые считают, что центробанк сохранит ставки на рекордно низком уровне до мая следующего года, когда в стране пройдут всеобщие выборы. "Май является логичным выбором для такого шага, потому что, как показывает история, ставки редко повышают в преддверии выборов", - говорят экономисты Investec.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6631 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.6606 – вершина нисходящего канала

Сопротивление 2: $1.6536 - сопротивление 2 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6497 - максимум 3 сентября

Текущий курс валютной пары: $1.6448

Поддержка 1: $1.6440 - минимум 3 сентября

Поддержка 2: $1.6406 – основание нисходящего дневного канала

Поддержка 3: $1.6383 - минимум 10 февраля

Поддержка 4: $1.6348 - максимум 6 февраля, теперь поддержка

Комментарий: исходя из последних неудач выше $1.6600 и перед вершиной дневного нисходящего канала, фунт торгуется в районе новых 7-месячных минимумов, а первоочередное внимание в настоящее время обращено на область $1.6383-1.6406. Ключевой проблемой для медведей остается перепроданность дневных осцилляторов и близость нижней границы Боллинджера ($1.6414), но быки должны закрыться выше $1.6536, чтобы облегчить давление медведей. В целом, закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения в настоящее время необходимо, чтобы намекнуть на смену вектора на восходящий.