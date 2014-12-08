WSJ: обвал нефтяных цен скажется на более глубоких процессах

Снижение цен на нефть будет чувствоваться не только в энергетическом секторе, но и далеко за его пределами. До сих пор это обрушение негативно сказалось только на отдельных секторах экономики и на сырьевых странах (таких, например, как Россия или Венесуэла). Однако рябь, скорее всего, еще только начинает чувствоваться, а в конце концов грозит превратиться в полноценную волну.

С одной стороны, падающие цены на нефть пока положительно сказываются на ее странах-потребителях (таких, как США). Промышленный индекс Dow Jones в пятницу снова обновил исторические максимумы, и доверие инвесторов рынку кажется непоколебимым. Однако некоторые осторожные аналитики и инвесторы предупреждают, что 39%-ное падение цен на нефть с июня может быть основой для непредсказуемых изменений рынка и увеличению волатильности во всех сферах.

В самом пессимистичном сценарии нефтяной обвал может привести к шоку, сходному с азиатским валютным кризисом 1997 года. Тот эпизод начался с девальвации в тихом и, казалось бы, никому не нужном Таиланде. В конечном итоге это событие перетряхнуло основы экономических систем всего мира.



Большинство инвесторов лелеет надежду, что американская экономика и мировые рынки на сей раз избегнут печальной участи. Но нельзя недооценивать полученные уроки. Азиатский кризис в очередной раз напомнил нам, что мировая экономика — это единый комплекс со многими движущимися частями. Поэтому существенные перестановки на одном рынке переместят приоритеты и объемы большого количества инвестиционных и валютных операций, по принципу домино, и часто — с совершенно непредсказуемыми последствиями.

«Экономики и рынки могут справляться с большими изменениями, но только если они постепенны,» — говорит Джек Эблин, директор по инвестициям BMO Privat Bank. — «но когда у вас за полгода на 40% падает цена такого экономически важного товара, как нефть, могут быть непредвиденные побочные эффекты».

Резкий обвал нефти в этом году выгоден для импортеров и потребителей, однако опасен для нефтяников, инвесторов в товары и для подавляющего большинства правительств. Как минимум это косвенно говорит о том, что предшествовавшие этому предположения о глобальном экономическом подъеме и росте спроса на всё подряд были сильно завышены. Это потенциально побудит инвесторов и компании переоценить все активы.

Некоторые инвесторы говорят, что после шестилетней политики беспрецедентного денежно-кредитного стимулирования от ФРС и других регуляторов сформировались искажения экономики. К ним, например, относится ультранизкая доходность государственных облигаций в слабых европейских экономических системах. Так вот, аналитики предупреждают, что эти «костыли могут сломаться в любой момент».

Спусковым механизмомо нового раунда финансово-экономического кризиса может стать любое событие из тех, которые сегодня происходят в широком ассортименте. К примеру, это может быть увеличение ставок ФРС быстрее, чем ожидает рынок, или же девальвация юаня (чем Китай сейчас потихоньку, кажется, и занимается).

Мировая экономика очень неустойчива и уязвима для различных событий, причем тревожные параллели с 1997 — 98 уже наблюдаются. Тогда цена на нефть тоже снижалась, вместе с российским рублем (который успел упасть за текущий год уже на 38%). Как и сейчас, укреплялся доллар, «вырисовывалась» азиатская валютная война, ходили постоянные разговоры о пузырях на фондовых рынках, и США точно так же был оплотом роста в бурлящей мировой экономике.

Безусловно, развивающиеся рынки сегодня более эластичны. Регуляторы развивающихся стран уже создали для себя большие долларовые запасы. Однако уже заметны некоторые явные искажения и начало нестабильности. Прошлая неделя показала рекордно низкие уровни испанских и итальянских долговых облигаций, а ведь эти страны угрожали развалить еврозону 2 года назад.

ФРС держит ситуацию под контролем (как и тогда, во время азиатского кризиса). В марте 1997 года простое увеличение процентной ставки по федеральным фондам помогло ограничить кризис, поскольку это вытянуло деньги из развивающихся рынков в американские активы и увеличило степень прикрепленности к доллару других, «развивающихся» валют. Сейчас угроза риска происходит от того, что повышение ставки ФРС (запланированное на 2015 год) сильно опустит переоцененные акции развивающихся рынков, отключая доступ для финансирования «третьих» стран.

Огромное значение в происходящем имеет Китай. Его роль сродни роли Японии 16 лет назад. Тогда, в середине 80х годов Япония стремительно прошла путь от генератора мировой экономики до разрушенного дефляцией инвалида. Сейчас же замедление Китая перетекает и в Индонезию, и в Южную Корею, и в другие экономики региона.

Один из вопросов жизни и смерти современной мировой экономики в ее теперешнем виде — это то, как Народный банк Китая ответит на конкурентоспособный вызов более слабой японской иены.







Майкл Кейси, специально для Wall Street Journal. Адаптированный перевод - Anomalia

