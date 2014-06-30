Нефть продолжает дешеветь

Опасения, что поставки иракской нефти нарушатся, становятся слабее. На этом фоне мировые цены на нефть эталонных марок плавно идут вниз. Так, на лондонской бирже ICE Futures к 14.20 по московскому времени серьезно подешевели августовские фьючерсы на нефть Brent (на $0,7, и сейчас составляет 112,6 долларов за баррель). На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) зафиксировано падение августовского фьючерса на нефть WITI (на $0,48, до 105,26 долларов за баррель).

Война на севере Ирака практически не сказалась на добыче нефти: страна как добывала 3,3 млн баррелей в сутки, так и продолжает это делать. В последние недели рост цен на «черное золото» был обусловлен геополитическими рисками, но сейчас на рыночное поведение нефти серьезно начала влиять и внезапная стабильность ее добычи в Ираке. Опасения затухают, цена на нефть плавно отползает к привычным значениям.