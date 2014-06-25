Фунт снизился до недельного минимума

В среду фунт упал до минимума недели против доллара, тем самым увеличиваются потери предыдущей сессии. Комментарии главы банка Англии Марка Карни подтвердили, что повышения ставок в Великобритании не стоит ждать.

Соотношение пары GBP/USD упало до 1,697, опустившись ниже на 0,11% от предыдущего раза. Вероятно, пара найдет поддержку на 1,6925 и сопротивление на 1,7030 - максимум вторника.

Причина падения фунта — информация от главы Банка Англии Марка Карни о том, что рост заработной платы оказался ниже, чем ожидалось. Это свидетельствует о неуверенности сотрудников и работодателей на рынке труда Великобритании.

М.Карни также сообщил другую новость, тем самым подкрепив положительную оценку ситуации — восстановление экономики идет лучше, чем ожидалось ранее. Дополнительно он сделал акцент, что повышение будет постепенным и лимитированным.

В начале месяца, по официальным данным, уровень английской безработицы за три месяца упал до 6,6% - такое наблюдалось в стране более пяти лет назад. За этот же период рост зарплат замедлился, снизившись на 0,9%.



19 июня соотношение фунта к доллару достигло пятилетнего максимума — оно остановилось на пункте 1,7062.

Соотношение евро к фунту дошло почти до двухнедельных максимумов - пара EUR/GBP выросла на 0,12% до 0,8019. Во вторник пара торговалась в районе 0,7984 до комментариев Карни.