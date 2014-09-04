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FOREX: Евро/доллар. Фундаментальные уровни
$1.3275 - 21-дневная sma
$1.3250 - офера средних размеров
$1.3220/40 - офера, в том числе макро-счетов/слухи о стопах
$1.3200 - офера
$1.3180/85 - стопы
$1.3165/70 - 50% от $1.3220 - $1.3110/стопы
$1.3160 - офера
$1.3149 - текущий курс евро/доллара
$1.3110/00 - сильный спрос/опционный барьер/стопы
$1.3080 - умеренный спрос
$1.3050 - биды на подходе/опционный барьер/стопы
$1.3041 - основание нисходящего канала
$1.3020 - сильный спрос
$1.3000 - умеренный спрос/опционный барьер/стопы вплоть до $1.2995
$1.2993 - минимум 15 июля
$1.3275 - 21-дневная sma
$1.3250 - офера средних размеров
$1.3220/40 - офера, в том числе макро-счетов/слухи о стопах
$1.3200 - офера
$1.3180/85 - стопы
$1.3165/70 - 50% от $1.3220 - $1.3110/стопы
$1.3160 - офера
$1.3149 - текущий курс евро/доллара
$1.3110/00 - сильный спрос/опционный барьер/стопы
$1.3080 - умеренный спрос
$1.3050 - биды на подходе/опционный барьер/стопы
$1.3041 - основание нисходящего канала
$1.3020 - сильный спрос
$1.3000 - умеренный спрос/опционный барьер/стопы вплоть до $1.2995
$1.2993 - минимум 15 июля