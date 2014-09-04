: Евро/доллар. Фундаментальные уровни

$1.3275 - 21-дневная sma

$1.3250 - офера средних размеров

$1.3220/40 - офера, в том числе макро-счетов/слухи о стопах

$1.3200 - офера

$1.3180/85 - стопы

$1.3165/70 - 50% от $1.3220 - $1.3110/стопы

$1.3160 - офера

$1.3149 -

$1.3110/00 - сильный спрос/опционный барьер/стопы

$1.3080 - умеренный спрос

$1.3050 - биды на подходе/опционный барьер/стопы

$1.3041 - основание нисходящего канала

$1.3020 - сильный спрос

$1.3000 - умеренный спрос/опционный барьер/стопы вплоть до $1.2995

$1.2993 - минимум 15 июля