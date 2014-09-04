Сырая нефть дешевеет, так как запасы топлива в США выросли

Нефть West Texas Intermediate (WTI) дешевеет второй раз за три сессии после публикации данных о росте запасов топлива в США. Марка Brent в то же время в Лондоне падает в цене.

Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке снижались на 0,5 процента после вчерашнего роста на 2,9 процента, оказавшегося максимальным более, чем за год. По данным Американского института нефти, запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе прибавили по 400 тысяч баррелей, сообщила Bain Energy. Согласно результатам проведенного агентством Блумберг опроса, сегодняшний правительственный отчет может свидетельствовать о сокращении запасов бензина на 1,4 миллиона баррелей.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевела на 49 центов до $95,05 за баррель, а на 8:04 мск торговалась по $95,09. Вчера контракты подорожали на $2,66 до $95,54, продемонстрировав максимальный рост с августа 2013 года.

Октябрьские контракты на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe дешевели на 59 центов, или 0,6 процента, до $102,18 за баррель. Вчера контракты выросли в цене на 2,4 процента.

Сейчас WTI торгуется на уровне $94.93, Brent - $102,13.

