UBS о том, чего ждать от валютного рынка в краткосрочной перспективе

Евро/доллар: вероятно, пара продолжит обторговывать диапазон последних дней, и выход из него состоится лишь после завтрашних новостей от ЕЦБ и пятничной публикации в США данных по рынку труда. В целом, давление на пару сохранится и трейдерам следует продавать единую валюту на любых попытках роста к $1.3250. Ближайшей поддержкой остается отметка $1.3105, и мы ждем довольно скорого снижения в область психологического уровня $1.3000;

Доллар/франк: пара пользуется спросом, однако возобновить аптренд пока не удается. После недавнего роста доллара по всему спектру рынка пришло время передышки. Трейдеры могут рассмотреть возможность спекулятивной продажи пары со стопом выше максимума вторника (chf0.9215);

Фунт/доллар: в преддверии скорого референдума о независимости Шотландии пара попала под сильное давление. Мы думаем, что теперь снижение должно замедлиться на фоне завтрашнего решения Банка Англии по монетарной политике и локальной перепроданности, однако рекомендуем продавать на росте к $1.6515/25 со стопом выше $1.6555 и целью $1.6405/15.

Аусси/доллар: паре никак не удается определиться с направлением движения, так как на нее действуют две разнонаправленные силы: общий спрос на доллар и сезонная покупка аусси австралийскими корпорациями. Мы предпочитаем продавать на росте, а ключевыми уровнями считаем отметки $0.9200 и $0.9425.