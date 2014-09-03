Нефть отскакивает от вчерашних минимумов

В среду фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate отскочили от вчерашних крупных потерь. Утром октябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,55% (52 цента) на премаркете до $93,40 за баррель. Цены торгуются в узком диапазоне между $93,07 и $93,52 за баррель. Напомню, вчера WTI потеряла 3,21%, до $92,88 за баррель.

Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $92,68 за баррель и сопротивление на $94,24 за баррель.

Трейдеры ожидают выпуска еженедельных американских данных по запасам, чтобы измерить силу спроса на нефть в Америке. Выход отчетов был перенесен на один день в связи с празднованием Дня труда в США в понедельник.

На бирже ICE в Лондоне нефть Brent с поставкой в ​​октябре выросла на 0,29%, или 29 центов, на премаркете она стоила до $100,64 за баррель.

Во вторник в Лондоне цены на нефть Brent достигли 16-месячного минимума в $100,17, так как обильные мировые запасы и опасения, что санкции против России могут выступить в качестве сопротивления мировой экономике, оказывают давление на "черное золото".