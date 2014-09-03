Credit Suisse: рекомендации по фунт/доллар и доллар/иена

Как и ожидалось, прорыв выше 104.47 сформировал новый импульс силы быков, позволив продолжить восходящее движение, отмечают в своих комментариях эксперты валютного рынка из Credit Suisse: «Мы продолжаем придерживаться бычьих взглядов на перспективы этой пары, ожидая тестирование максимумов в области 105.48/60. Техническая картина более значительного периода предполагает потенциал роста быков до 107.34. Лишь падение ниже 104.47 хоть как-то уменьшит аппетит быков». Цель по имеющейся длинной позиции Credit Suisse в доллар/иене размещена на 105.25, предполагая 200 пунктов прибыли. Также банк разместил лимитный ордер на покупку от 104.66 с целью на 105.40.

В паре фунт/доллар вчера можно было наблюдать агрессивные продажи, которые привели к пробитию недавнего локального минимума и атаке мартовских минимумов. «Это сохраняет высокие риски развития дальнейшего нисходящего движения и мы продолжаем рассчитывать на первоначальное падение до 1.6375, а затем тестирование нашей конечной цели в области 1.6283/52», пишут эксперты банка. Credit Suisse сохраняет имеющуюся короткую позицию в паре фунт/доллар с целью на 1.6375.