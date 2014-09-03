Выпустит ли Европа общие облигации?

Исполнительный директор немецкого Commerzbank Мартин Блессинг сегодня опубликовал своеобразное воззвание: в одной из серьезных газет он заявил, что пора сделать евро по-настоящему сильной мировой валютой, а для этого страны еврозоны должны выпустить общие облигации. Блессинг полагает, что это обеспечит Европе место под солнцем в условиях глобальной конкуренции.

Впрочем, госпожа Меркель с банкиром не согласна: она считает, что Европа пока еще не настолько сплотилась и консолидировалась в экономическом и политическом плане, чтобы брать на себя такую ответственность. Впрочем, есть серьезные подозрения на то, что канцлер Германии отлично понимает, на плечи какой страны ляжет ответственность за обеспечение этих облигаций.



Блессинг упорствует: он заявляет, что нынешние действия ЕЦБ вполне доказывают реальность совместной ответственности. Ляжет ли на европейский локомотив еще и это бремя - посмотрим в ближайшем будущем.









