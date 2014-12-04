Британские СМИ прозвали Набиуллину предательницей, а ЦБ — врагом страны

Интересно читать обзоры зарубежной прессы. Так вот, как пишет Financial Times, недавно председателя ЦБ России Эльвиру Набиуллину просто подвергли шквалу «огненной критики», когда в понедельник курс рубля против доллара упал сразу на 6%. Сегодня, пишет газета, Э.Набиуллину в России называют не иначе, как "предательницей", а сам центробанк - "врагом страны".

Однако, как пишет Financial Times, считается, что благодаря Набиуллиной центробанк стал более открытым - «она сделала его политику прозрачной, сфокусировавшись на ключевой ставке, объявила о расписании заседаний на целый год вперед и четко разграничила обязанности», - пишет издание.

Все-таки странно, за что ее так прозвали зарубежные СМИ. А как вы думаете?