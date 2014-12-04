Золото вновь пошло вниз: причины падения

В четверг днем золото опять дешевеет. Пока инвесторы ждут заседание ЕЦБ, а аналитики гадают о его итогах, металл так и будет ходить вверх-вниз.

На утренних европейских торгах на Comex золотые фьючерсы упали в цене на $4,20 - до $1204,50 за унцию. Вчера на закрытии золото торговалось на отметке $1208,70. Скорее всего, фьючерсы поддержат на уровне $1141,70, а сопротивлением будет отметка в $1221,00.

Сильный доллар давит на золото, потому что понижает его «привлекательность» как актив. Инвесторы в ожидании итогов заседания ЕЦБ, потому что последние слабые экономические отчеты ставят под сомнение правильность тактики банка. Участники рынка гадают, усилит ли он меры по стимулированию экономического роста. Скорее всего, банк воздержится от запуска количественных меры смягчения, но он может расширить свою программу покупки активов.

В 15:45 по мск ЕЦБ объявит о процентной ставке — прогнозируют, что она останется неизменной на уровне 0,05%. А в 16:30 состоится пресс-конференция ЕЦБ, где и объявят итоги заседания.