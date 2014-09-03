Фунт превратился в аутсайдера

Фунт, как и прогнозировали многие экономисты, попал под давление страхов предстоящего референдума о независимости Шотландии. Последние опросы показали возросшие число шотландцев, которые будут голосовать за выход из Великобритании. Поэтому, несмотря на продолжающийся выход уверенных данных – во вторник это были данные по PMI в строительстве, фунт продолжил снижение и даже пробил сильный опционный барьер на $1.6500, найдя поддержку сегодня утром только в районе плацдарма для летнего ралли, сильной технической области. Фунт торговался в Азии изначально в узком диапазоне $1.6463-73, и попытки роста были ограниченными. Основной тон оставался тяжелым, и, как только появился свежий обширный спрос на доллар, фунт нырнул вниз и пробил очередной опционный барьер – на $1.6450, установив сессионный минимум на $1.6445. Это падение привлекло охотников за дешевизной, и свежий спрос поднял курс до $1.6457, однако отскоки по-прежнему остались мелкими в условиях тонкой торговли. В Европе разворот в доллар/иене, обратно ниже Y105.00, после ожидаемых перестановок в кабинете Абэ, позволил немного развить коррекцию фунта. Сейчас он торгуется в районе $1.6470, а офера стоят на подходе к $1.6500, более сильные - позади, на $1.6520. Спрос далее размещен на $1.6420 ($1.6425 – минимум 12 февраля), а более сильный – позади, на подходе к очередному опционному барьеру, на $1.6400. Евро/стерлинг продолжил размалывать офера до stg0.7979 до момента, когда застопорился в узком диапазоне в 10 пипс. Фокус сейчас направлен на выпуск информации из Великобритании по индексу PMI в секторе услуг в 0830GMT. Очевидно, однако, что при всем разгаре даунтренда мы должны какое-то время привыкнуть к такой психологической отметке как $1.65. Ждем коррекции выше нее.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6650 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.6622 – верхняя граница нисходящего канала на дневном графике

Сопротивление 2: $1.6536 - сопротивление 2 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6473 - сопротивление 3 сентября на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6473

Поддержка 1: $1.6422 - нижняя граница нисходящего канала на дневном графике

Поддержка 2: $1.6383 - минимум 10 февраля

Поддержка 3: $1.6348 – максимум, теперь поддержка, от 6 февраля

Поддержка 4: $1.6252 - минимум 2014, установленный 5 февраля

Комментарий: исходя из последних неудач выше $1.6600, перед верхней границей нисходящего канала на дневном графике, фунт торгуются на новых 7-месячных минимумах, а первоочередное внимание в настоящее время направлено на область $1.6383-1.6422. Ключевая проблема для медведей – сохраняющаяся перепроданность дневных осцилляторов и близость основания канала Боллинджера ($ 1.6426), но быкам в любом случае нужно закрытие выше $1.6536, чтобы облегчить давление медведей. В целом, закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения в настоящее время необходимо, чтобы намекнуть на смену вектора рынка.