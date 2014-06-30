Инфляция в еврозоне остается ниже 1%

Такая инфляция в еврозоне наблюдается уже девять месяцев подряд - рост цен в июне 2014 года в годовом выражении остался на майском уровне (те же 0,5% , минимум с октября 2009 года), свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Динамика показателя совпадает с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов (цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь - индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), составила в июне 0,8% по сравнению с 0,7% в мае, сохранения которых ожидали эксперты.

Цены на энергоносители повысились в июне на 0,1% после нулевого майского изменения. Продукты питания, алкоголь и табак подешевели на 0,2% (удорожание на 0,1% было в предыдущем месяце), услуги стали дороже на 1,3%.