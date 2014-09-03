Доллар продолжает наступление по всем фронтам

Во вторник разнообразные индексы доллара взлетели до очередных многомесячных максимумов, продолжив тренд последних недель и месяцев. Главным аутсайдером дня после фунта стала иена, подешевевшая против всех основных валют на фоне роста ожиданий того, что японский пенсионный фонд может быть переориентирован на инвестиции в более рискованные активы. Фунт захлестнула новая волна продаж, связанная с тем, что, по результатам опроса YouGov, обнародованным за 16 дней до референдума о независимости Шотландии, все большее количество людей готово ее поддержать.

Индекс волатильности валют G7, рассчитываемый JPMorgan Chase, вырос до 6.47%, что стало максимальным значением с 4 июня. «Доллар продолжает дорожать против всех валют», - отмечает Грег Андерсон из Bank of Montreal. – «Макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения этого тренда, и мы остаемся быками по американской валюте». Отметим, что в настоящий момент рынок фьючерсов на ставки закладывает в котировках 44-процентную вероятность того, что ФРС поднимет ключевую ставку к июню 2015 года