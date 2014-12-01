Теперь оценивать золото, платину и палладий будет IBA, а серебро — Thomson Reuters и Чикагская Товарная биржа

С первого квартала 2015 дня организацию лондонского золотого фиксинга будет осуществлять больше не LBMA, а ICE Benchmark Administration (IBA). IBA предоставит методологию и инструменты (платформу ценообразования и т. д.). Новый фиксинг будет называться LBMA Gold Price и осуществляться будет по телефону в 13.30 мск и 18.00 мск, ежедневно.

Ранее существовал другой универсальный фиксинг — Golg Fixing Price, который был установлен 12 сентября 1919 года.

При этом права на интеллектуальную собственность оценки будет иметь LBMA. Старая система упраздняется после того, как были вскрыты многочисленные махинации на рынке, позволявшие манипулировать ценой на драгметаллы со стороны различных банков.

Аукционная цена серебра с августа 2015 года будет формироваться на Чикагской Товарной бирже и в Thomson Reuters.