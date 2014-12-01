Рубль продолжает обваливаться против евро и доллара

На 14.21 мск доллар США стоит 52,671 рубля, евро — 65,756. Российская валюта стремительно теряет ценность. Она идет вслед за котировками нефти, которые резко упали, когда стало понятно, что ОПЕК не станет сокращать производство.

Не добавляют оптимизма и санкции, введенные против России западными странами. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня на конференции в Брюсселе призвал, чтобы «как можно больше стран присоединилось к санкциям, чтобы были последствия для страны, которая нарушает международное право».



В ближайшее время не предвидится ни ослабления санкций, ни увеличения цены на нефть (особенно с учетом сегодняшнего торжественного выхода слабой китайской статистики, свидетельствующей о замедлении экономики крупнейшего импортера нефти в мире). Поэтому рубль, судя по всему, дна еще не достиг, и на какой отметке он наконец остановится — совершенно непонятно.



