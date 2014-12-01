Цены убивают сланцевую нефть - это победа Саудовской Аравии?

Несмотря на то, что решение ОПЕК было для кого-то ожидаемым, а для кого-то — большим сюрпризом, рынок отреагировал очень бурно. Цена на нефть марки WTI за последние два дня упала на 10%. Сейчас, например, она торгуется уже на уровне $65,63 за баррель.

Отметим, что при цене $66 за баррель североамериканские нефтедобывающие компании сталкиваются с большими проблемами. А именно, месторождение Eagle Ford еще остается прибыльным, а два других месторождения - Bakken и Permian Basin — пошли в минус.

По оценкам Scotiabank, которые берут за основу анализа более 50 нефтяных промыслов в Канаде и США, рентабельная цена для месторождения Bakken в Северной Дакоте составляет примерно $69 за баррель, а на месторождении Permian Basin – около $68.

Аналитики уверены, что при цене на WTI в районе $70 за баррель в течение полугода бурение в этих месторождениях резко замедлится в 2015 году. Вместе с тем сократится финансирование независимых нефтепроизводителей. Единственное, что «успокаивает» американскую промышленность — это то, что рентабельная цена продажи нефти с месторождения Eagle Ford составляет в среднем всего $50 за баррель.

Удар по сланцевой нефти удастся, если цены будут на текущем уровне еще несколько месяцев. Теперь планы США обогнать Саудовскую Аравию и стать самым крупным нефтедобывающим государством в мире переносятся... на неопределенный срок. Единственное, что сейчас может сделать США, так это наращивать стратегические запасы нефти и нефтепродуктов.

На прошлой неделе аналитик из Citi Эд Морс рассказал, что почти на всех месторождениях сланцевой нефти в США стоимость добычи ниже $80 за баррель. И если цены на Brent будут приближаться к $60 за баррель, то значительное число месторождений окажется в опасности, считает он.