Financial Times: Это худшее падение рубля с 1998 года

Курс доллара уже превысил отметку в 52,43 руб., евро вырос до 65,25 руб. Только за прошлый месяц российская национальная валюта подешевела к доллару на 19%, а с начала года — на 34%. Bloomberg считает, что это самые плохие показатели по сравнению с 24 валютами других развивающихся стран.

Сильное падение рубля — это следствие дешевеющей нефти, считает Владимир Осаковский из Bank of America Merrill Lynch. «Ничего не может устоять против основы — если нефть подешевела со $115 за баррель в июне до $70 в ноябре — мало что можно сделать», — добавляет Иван Чакаров из Citigroup.

Financial Times отмечает, что нынешнее падение рубля — худшее со времен российского финансового кризиса и дефолта 1998 г. «Против российской валюты продолжает играть отток капитала, усугубленный санкциями, однако в последнее время падение рубля обусловлено в основном падением цен на нефть», — отмечает FT.

В газетной статье также есть высказывание аналитика Standard Bank Тимоти Эша, который иронизирует: похоже, что российский ЦБ спутал «свободное плавание» рубля со «свободным падением». «Я, возможно, давал самые «медвежьи» прогнозы по рублю в течение последних лет, но и я не ожидал настолько быстрого и масштабного падения российской валюты при фактическом непротивлении ЦБ. Эш не исключает, что ослабление рубля — ответ российских властей на санкции и удешевление нефти. По его словам, это позволяет властям стимулировать рост и наполнить бюджет за счет увеличения рублевого наполнения долларовых нефтедоходов.

Нефтяные цены падают с лета, а после решения ОПЕК о сохранении квот на добычу котировки еще сильнее стали падать. Сегодня Brent торговался на минимумах - $67,57, а WTI — на $63,75.