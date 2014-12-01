Нефть потеряла к утру понедельника еще $2

К 8.42 мск цена на «черное золото», которая неуклонно снижалась с пятницы, продолжила путь вниз: Brent торгуется на уровне 68,42 доллара за баррель, WTI стоит $64,58. Эксперты прогнозируют, что это падение продолжится еще несколько дней. Стабилизация начнется после достижения дна, но вот до какой глубины может дойти это дно — непонятно до сих пор.

Напомню, обвал цен на нефть, повлекший за собой и существенное падение сырьевых валют (и рубля в том числе), начался после того, как ОПЕК объявила в четверг о решении не уменьшать переизбыточный объем нефти. По сути, организация фактически отказалась искусственно регулировать цену на «черное золото», предоставив сделать это рыночным механизмам.



От сложившейся ситуации страдают многие небольшие страны-экспортеры внутри картеля — такие, как, например, Венесуэла или Нигерия (в которой уже произошла чудовищная девальвация национальной валюты). Страны, не входящие в состав картеля, но добывающие нефть, с падением нефти потеряли часть стоимости национальных валют. Резко просел российский рубль: бюджет России на 50% сформирован нефтяными доходами, и бюджет на следующий год, к примеру, сверстан из расчета цены на нефть в районе $91. Уход «черного золота» ниже отметки в 69 долларов автоматически обрушил рубль. EUR/RUB сейчас торгуется на уровне 61,750, USD/RUB — на 50,693.