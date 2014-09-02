Евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне перед заседанием ЕЦБ

Пара EUR/USD, как ожидается, будет оставаться в узком диапазоне $1.3100-$1.3150 в преддверии запланированного на эту неделю заседания Европейского центрального банка, говорится в обзоре мировых рынков Eurobank.



Тем не менее, "в краткосрочной перспективе баланс рисков смещен в сторону снижения пары, особенно если президент ЕЦБ Марио Драги просигнализирует о более сильной, чем ожидалось, склонности к смягчению политики и/или макроэкономические данные США преподнесут позитивные неожиданности".

Следующая поддержка для пары ожидается на $1.3100, минимуме 6 сентября 2013 года.