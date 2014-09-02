Нефтяные фьючерсы идут вниз

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Вчера
вышла невесёлая статистика по еврозоне
и Китаю: производственные данные показали
не самую яркую динамику. Это оказывает
определенное давление на нефть. Нефть
WTI с поставкой в октябре
торгуется сегодня на Нью-Йоркской
товарной бирже на отметке в 92,58 доллара
за баррель, показав снижение на 0,71%.
Поддержка фьючерсов ожидается на $94,48, а сопротивление — на 96,00.
На бирже ICE нефть Brent (фьючерс с поставкой в октябре) упала на 0,79% (и стоит теперь 101,98 доллара за баррель), а спред между контрактами составляет $9,40.