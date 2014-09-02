Нефтяные фьючерсы идут вниз

Вчера вышла невесёлая статистика по еврозоне и Китаю: производственные данные показали не самую яркую динамику. Это оказывает определенное давление на нефть. Нефть WTI с поставкой в октябре торгуется сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже на отметке в 92,58 доллара за баррель, показав снижение на 0,71%.



Поддержка фьючерсов ожидается на $94,48, а сопротивление — на 96,00.

На бирже ICE нефть Brent (фьючерс с поставкой в октябре) упала на 0,79% (и стоит теперь 101,98 доллара за баррель), а спред между контрактами составляет $9,40.