Только ОПЕК хочет уничтожить сланцевую промышленность в США

Вчера на саммите ОПЕК страны-участницы решили не менять квоты на добычу, что привело к резкому падению нефтяных цен. Традиционный экспорт получил удар в бок, однако по планам ОПЕК следует полностью уничтожить американскую сланцевую промышленность.

Все члены картеля (12 стран-экспортеров нефти) пришли к единому решению: все они оставят общий уровень добычи на уровне 30 млн баррелей в сутки. В итоге цена на нефтяные фьючерсы упала, сейчас Brent торгуется на уровне $71,47 за баррель. Вот тебе и День благодарения!..

Такие цены очень сильно повышают риски банкротства сланцевых компаний США. Сейчас цена ниже минимального выгодного уровня для многих проектов, к тому же у некоторых компаний уже накопились немалые долги. По мнению аналитика из Sanford C. Bernstein Нила Бевериджа, для многих сланцевых проектов невыгодной будет стоимость барреля нефти $68.

Первыми начнут «умирать» маленькие компании, которые занимаются разведкой и добычей, им попросту не достанется капитала для производства. Чем ниже будет стоимость нефти, тем больше будут сокращения расходов больших компаний — получится, что разведывать и бурить никто толком не будет.

Проблема сланцевой добычи в том, что такой метод очень нестабильный — добыча сырья падает за три года на 60-91%. А значит, что достаточно всего полтора-два года, чтобы сократить добычу в два раза — т. к. новых скважин никто строить не сможет (смотрите выше). По мнению вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, сланцевая промышленность развалится к 2016 году. Останутся только сильные игроки, а нефть снова начнет дорожать.

Сложнее всего будет пережить эти 1,5-2 года для стран ОПЕК. Например, часть стран-участниц картеля просто не смогут сбалансировать свои бюджеты при цене на нефть ниже $80 за баррель. Пока только у Саудовской Аравии есть возможность продержать какое-то время низкие цены и то только за счет денежных запасов.

Однако, еще интереснее тот факт, что есть все предпосылки к тому, что сама организация ОПЕК скоро развалится. Ей уже 54 года, и уже сейчас видно, что интересы некоторых стран стали отличаться от общих интересов ОПЕК. Дальнейшее разрушение картеля - достаточно простой процесс. Можно выделить три этапа разрушения ОПЕК: сначала увеличивается добыча сырой нефти, затем резко падают цены на нефть, и уже за этим этапом правительства стараются сделать все возможное, чтобы сохранить контроль над обществом. Как следствие, вновь растет доллар США. Политический или экономический это вопрос, еще предстоит узнать. Но факт в том, что вряд ли этот процесс еще можно обратить вспять.