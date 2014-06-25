Aetna Inc обдумывает продажу активов Coventry Health Care

Aetna Inc, третий по величине медицинский страховщик в США, изучает возможность продажи части активов Coventry Health Care Inc, которые оцениваются в 1,5 млрд долларов. Напомним, год назад Aetna Inc выкупила своего конкурента и заплатила за это, по данным компетентных источников, порядка $ 5,6 млрд.

Сейчас страховщик ведет переговоры с подразделением Банка Америки Merrill Lynch о продаже бизнеса по компенсационному страхованию, входившего в состав Coventry Health Care. Предполагается, что эта новость вызовет интерес у других компаний сектора. На данный момент ни представители Aetna, ни сотрудники банка никак не комментируют происходящее.

Aetna Inc, третий по величине медицинский страховщик в США, изучает возможность продажи части активов Coventry Health Care Inc, которые оцениваются в 1,5 млрд долларов. Напомним, год назад Aetna Inc выкупила своего конкурента и заплатила за это, по данным компетентных источников, порядка $ 5,6 млрд.





Сейчас страховщик ведет переговоры с подразделением Банка Америки Merrill Lynch о продаже бизнеса по компенсационному страхованию, входившего в состав Coventry Health Care. Предполагается, что эта новость вызовет интерес у других компаний сектора. На данный момент ни представители Aetna, ни сотрудники банка никак не комментируют происходящее.





Процесс продажи вновь подтверждает, что поглощение компании Coventry Health Care имело главной целью выкуп программ бесплатной и платной медицинской помощи, которые быстро развиваются и активно поддерживаются правительством США. Что касается компенсационного страхования, то у Aetna есть собственное подразделение, которое занимается этим бизнесом.