Третья мировая как последняя война ссудного процента

Удалил политику. Это что, всем нам конец?

Для того чтобы осуществить новую индустриализацию и обеспечить кредитование российской промышленности, необходимо национализировать банковскую систему и провести дедолларизацию экономики.



Общегосударственный кредитный план, общегосударственный план капиталовложений, общегосударственный экспортно-импортный план – это приговор частной банковской системе и самой системе ростовщичества, родовые недостатки которой давно детально разобраны в экономической литературе.



Для нас важно понять одно – почему происходит отрыв банковского сектора от сектора реальной экономики. Проблема в том, что доход банкира (ростовщика) не связан с результатом деятельности заемщика и напрямую зависит от размера оборотного капитала. Зачем ростовщику (банку) рисковать и инвестировать капитал в реальный сектор, когда механизм ссудного процента гарантирует ему получение высоких доходов по кредитам. Целенаправленное выкачивание денег из реального сектора с помощью механизма ссудного процента создает проблему ликвидности и вынуждает производственников постоянно обращаться в банк за кредитами. Дефицит финансовых ресурсов в сфере материального производства позволяет банкам повышать проценты по кредитам, усиливая откачку денег из реального сектора.



Эту проблему позволяет решить принципы и стандарты так называемой модели исламской экономики, открыто запрещающей ростовщичество. Стандарты, разработанные такими международными организациями как Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов и Совет исламских финансовых услуг, закрепляют правила осуществления экономической или иной деятельности.



В частности, эти стандарты запрещают продавать долги в виде котируемых на бирже бумаг. Долг может продаваться только по номинальной стоимости без дисконта и доходности. Поэтому любая сделка с долговой бумагой не по номинальной стоимости считается недействительной.



Во-вторых, запрещено участие на фондовой бирже, ввиду присутствия там высокой неопределенности, спекуляции и элементов азартной игры.



Указанные запреты ограждают от спекулятивных операций и исключают возможность появления финансовых пузырей - предвестников финансово-экономических кризисов.

Традиционная финансовая система, основанная на перепродаже денег, не может гарантировать материализацию исходящих финансовых потоков в реальный актив. А значит, часть денег не доходит до реальной экономики, продолжая вращаться в самой финансовой системе (перекредитование, использование денег в спекулятивных операциях с высоко рисковыми финансовыми инструментами и т.п.).

Естественной альтернативой экономики ссудного процента является экономика, основанная на базовых религиозных принципах и запретах, нацеленных на эффективное создание и справедливое распределение всех благ в обществе. В нашем случае уже сложившаяся во многих странах мира система исламской экономики (ИЭ).



Деньги не являются товаром и не имеют утилитарной функции, внутренне присущей товару. Деньги - это средство платежа и обмена. Этот принцип блокирует всякую попытку обоснования продажи (аренды) денег под проценты.

Другими словами, предлагается альтернативный механизм прямого включения привлеченных финансовых ресурсов в производственную схему. Плюс рассмотрение видов деятельности и формы допустимых сделок, исходя из принципов нравственной экономики (А.Чаянов, С.Булгаков и другие).



Известная простота правил Ислама позволила на практике реализовать альтернативную банковскую систему на принципах нравственной экономики – так называемую исламскую экономику и исламский банкинг.

Запрет «риба» (рост, лихва, ссудный процент, ростовщичество). Ссудный процент является одним из самых тяжких грехов в Исламе, а его запрет основополагающим в исламской экономике. Процент запрещен, торговля разрешена и поощряется.

Запрет «гарар» (неопределенность, случайность, неясность условий контракта, неравная информационная осведомленность контрагентов). В исламской финансово-юридической практике запрет «гарар» является самым главным после запрета ссудного процента. Контракты, в которых присутствуют элементы «гарар», являются неисполнимыми (недействительными).



Запрет «мейсир» (азарт, спекулятивное поведение, получение прибыли в результате случайного стечения обстоятельств). Не допускается получение прибыли одними лицами за счет убытков других лиц, в связи с чем, запрещается финансирование казино, лотереи, тотализаторов и других видов игрового бизнеса и различных видов спекуляций, основанных на ожидании.



Запрет на запрещенные виды деятельности - «харам». Все дозволенное с точки зрения Стандартов определено как «халал», а не дозволенное - «харам» (алкоголь, оружие, наркотики и т.д.).

Несмотря на мнимое разнообразие кредитных продуктов, традиционные банки работают, по сути, на основе одного договора, являющегося актом продажи денег под проценты. В исламском банке каждый финансовый инструмент имеет свою отраслевую специфику и сущность.



Для оценки общеэкономической эффективности произведенных операций рассмотрим особенности работы модели исламской экономики на примере одного из самых распространенных инструментов финансирования торговли («Мурабаха››).

Клиент обращается с заявлением в исламский банк за финансированием для приобретения конкретного товара. Банк не дает деньги на руки клиенту, а покупает необходимый для него товар, перечислив деньги прямо на счет продавца товара. Став владельцем товара, банк продает его клиенту в рассрочку с торговой наценкой. Деньги, покидая пределы банка, сразу материализуются в целевом товаре клиента, в результате реальной коммерческой операции с фактическим товаром.

Таким образом, в исламской экономике деньги, выходя из финансовой системы, обязательно проходят через реальный сектор, а затем возвращаются обратно в финансовую систему. То есть развитие финансовой системы возможно только через развитие реального сектора. Деньги обслуживают реальный сектор, а не выкачивают из него ресурсы, как это делает ссудный процент.



Прозрачность вышеописанного механизма финансирования обеспечивается участием банка как на этапе коммерческой сделки с продавцом товара, так и на этапе коммерческой сделки с его клиентом.

Механизм ИПФ позволяет в рамках профинансированных сделок иметь реальное представление о налогооблагаемой базе и быть уверенными в полноте собранных налогов. Поэтому внедрение механизмов ИЭ, благодаря обеспечению ими полной прозрачности финансируемых сделок и собираемости налогов, выгодно для государства.



Другими инструментами исламского финансирования, основанными на принципе разделения прибыли и убытков, являются договоры инвестирования («Мудараба››) и создания партнерства («Мушарака››). В этих договорах важную роль играет запрет «гарар›› (неопределенность, неясность, опасность), так как наличие «гарара›› в договорах порождает мошенничество и обман.



Принцип разделения прибыли и убытков обязывает банк (инвестор) быть более бдительным и настаивать, ссылаясь на запрет «гарар», на прозрачном формировании себестоимости продукции (услуг) и прибыли финансируемого субъекта. Искусственное завышение партнером себестоимости продукции (услуг) и занижение прибыли недопустимо, так как это приведет к уменьшению инвестиционных доходов банка и, как следствие, к уменьшению налогов, отчисляемых в бюджет.

При выборе инвестиционных проектов банк не заинтересован в предоставлении финансирования субъектам по договорам инвестирования и создания партнерства, у которых предельная эффективность капитала ниже, чем среднерыночная процентная ставка срочного депозита.



Таким образом, принцип разделения прибыли и убытков естественным образом формирует портфель высокоэффективных проектов банка. Указанные инструменты нацелены на отбор и финансирование успешных проектов, эффективное использование капитала (ресурсов), в том числе вкладчиков.



Благодаря механизмам ИЭ повышается прозрачность, снижается «теневая» составляющая экономики, увеличивается налогооблагаемая база.



Клиент, получив деньги на бизнес в обычном банке, может легко выстраивать теневые схемы ухода от налогообложения, тем самым нанося ущерб государству и искажая экономическую статистику.

При масштабировании деятельности исламского банка на весь банковский сектор, а принципов работы ИЭ на весь финансовый сектор (исламские ценные бумаги, исламское страхование, фонды) - эффект в масштабе национальной экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет колоссальным. Исчезнут спекулятивные и непроизводственные операции, создающие финансовые пузыри.



Договора будут формироваться с учетом полной информированности сторон и запрета на неопределенность и чрезмерный риск, что приведет к сбалансированности интересов сторон. Более эффективно будут использоваться финансовые, трудовые, интеллектуальные и материальные ресурсы страны.



Снизится уровень бедности и значительно уменьшится разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Благодаря справедливому распределению благ, снизится социальная напряженность в обществе.

Очень важно понять, что в каждом инструменте исламского финансирования «генетически заложены» («встроены››) механизм и алгоритм социально-экономического развития и защиты от деградации, банкротств и финансово-экономических кризисов.



Марат МУСИН,

доктор экономических наук