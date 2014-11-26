Возможность полномасштабного QE в ЕЦБ никто уже не отрицает

Сегодня вице-президент ЕЦБ Витор Констансио сказал, что банк рассматривает возможность проведения уже полномасштабной политики количественного смягчения в еврозоне - с выкупом гособлигаций, если текущих стимулов будет недостаточно. Об этом сообщает Bloomberg.

"ЕЦБ, возможно, придется рассмотреть покупки других активов, включая государственные облигации на вторичном рынке, более масштабном и более ликвидном рынке доступных ценных бумаг, - заявил Констансио в среду.

Он говорит, что такое решение будет принято только "в русле денежно-кредитной политики, в рамках мандата и правовой компетенции ЕЦБ". Оценивать эффективность уже принятых мер будут в начале 2015 года, также сказал Констансио.

Заявление вице-президента привели к ослаблению евро против доллара, однако затем пара немного восстановилась. Сейчас пара EUR/USD торгуется на отметке 1,2495 (рост на 0,17%).

Инвесторы уверены, что подобное заявление можно вполне рассматривать как сигнал о подготовке к вводу новых стимулов со стороны ЕЦБ.

Однако, не все госбанки готовы продавать государственные облигации, потому что держать деньги в гособлигациях еврозоны сейчас выгоднее, чем на депозитах ЕЦБ, - считают эксперты. К тому же, на депозитах ставка отрицательная, именно это может стать препятствием для крупных покупок гособлигаций у банков. У них попросту нет причин продавать такие бонды, - уверен эксперт Стивен Мейджор, глава подразделения рынков с фиксированным доходом HSBC. «Банки фактически теряют деньги, размещая их в центральном банке", - добавляет он. Хотя не исключено, что если ЕЦБ все-таки решится на полномасштабную QE, то, вероятно, и ставки по депозитам он повысит, отмечает Мейджор.