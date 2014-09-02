Мнение JPMorgan по EUR/USD

В JPMorgan, полагает что нисходящий тренд по паре EUR/USD далёк от завершения и ожидают, движение выдохнется около $1,3100 или $1,2900. "Устоявшийся нисходящий тренд по евро демонстрирует только временную поддержку на $1,3100 и $1,2910. Учитывая величину последнего цикла снижения от 1,3701 по EUR/USD, мы уверены, что имеем дело к третьей волной, которая может закончиться на 1,3104/01 (минимум 13 сентября) или на 1,2916/08 (волна на недельном тренде*1,618). Одна из этих поддержек скорее всего будет основанием для волны 4 восстановления, которая сейчас имеет прогнозируемую цель на 1,3362 (38,2%). Только выше последнего и выше ключевого сопротивления между 1,3449 и 1,3503 мы видим пространство для более сильного восстановления до 1,3701 или 1,3795 (76,4%)"- говорят в JPMorgan