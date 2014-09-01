Российский рубль летит с обрыва

Российская валюта летит с обрыва – после того как рынок ушел ниже предыдущего исторического антирекорда, установленного в марте, аналитики теперь только гадают, где закончится очередная девальвация отечественной валюты: приходится даже слышать о стремлении к уровню 40 рублей за доллар. Тем временем, экономисты и политики спорят, хорошо это (девальвация) или плохо. Многие, зачастую по старинке, видят в этом только плохое, возможно, находясь в неведении, что одной из модных тенденций последнего десятилетия является политика ослабления курса национальной валюты – некая современная форма протекционизма, подпорка для экспорта. Многие экономисты уверяют, что к России такой подход не применим – слишком велики тяготы девальвации рубля, в сравнении с преимуществами, который получит экспорт и внутренний производитель: ослабление рубля влечет за собой так называемую «импортируемую инфляцию», снижение уровня реально располагаемого дохода и общее охлаждение потребительского спроса – основного драйвера российской экономики на протяжении последних лет 10. Побочным следствием этого является рост социальных проблем. Поэтому для властей, несмотря на то, что девальвация оборачивается таким положительным моментом как рост бюджетных доходов (в рублях) от экспорта, вопрос также носит дискуссионный характер. Похвально, что, гася панические настроения на рынке, Банк России тверд в своей решимости перейти к инфляционному таргетированию и отпустить рубль в свободное плавание в следующем году. Пожалуй, единственный проигравший в этой ситуации – российский потребитель.

Последняя волна резкого снижения валюты связана с угрозой применения странами Запада новых санкций в реакции на появившиеся непроверенные сообщения, прежде всего со стороны киевских властей, о российском военном вторжении и о скорой полномасштабной войне с Россией. Все это оборачивается нагнетанием опасений по поводу военного противостояния России и Запада и последующей гонкой вооружений. В числе последних инициатив Запада в плане санкций стало предложение Великобритании отключить Россию от международной банковской системы передачи информации SWIFT. Ранее подобные меры в отношении Ирана возымели свой эффект и привели к большей сговорчивости исламской республики в отношении ее ядерной программы. Кэмерон планирует поднять этот вопрос на встрече лидеров стран ЕС в субботу. По мнению экспертов, отключение РФ от SWIFT станет действительно серьезной мерой против Москвы, но не приведет к блокировке основного потока финансовых сделок, хотя вызовет проблемы для трансграничных банковских операций. SWIFT базируется в Бельгии и должна подчиняться решениям ЕС. В России большая часть дилинговых сделок происходит через системы Bloomberg и Reuters, а утверждение транзакций - через SWIFT. Российские власти уже озаботились созданием российского аналога системы SWIFT и подготовили соответствующий законопроект.