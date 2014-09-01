Как начнется осень: прогноз на неделю 1 — 5 сентября

После саммита ЕС, который прошел 30 августа, стало понятно, что новые санкции против России не заставят себя долго ждать. Поэтому вполне возможно, что фондовый рынок отреагирует на это снижением. Впрочем, на фоне того, что американские индексы «болтаются» в зоне исторических максимумов, вполне можно ожидать и технической коррекции в сторону понижения. Понижение это будет незначительным: «американская тройка» индексов все равно в среднесрочной перспективе будет продолжать двигаться наверх, потому что темпы роста экономики страны внушают очень оптимистичные мысли.



Европейские индексы, скорее всего, ждет понижение на фоне санкционной войны. Но нас ждет блок интересной макростатистики — деловая активность в промышленном секторе и сфере услуг. Она может повлиять на индексы, сдвинув их в сторону увеличения. Также скоро пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого может быть принято решение о количественном стимулировании экономики еврозоны. Если решение действительно примут, то основные европейские индексы могут подрасти.

Что касается товарно-сырьевых рынков, то мы опять будем наблюдать, как золото окажется между молотом и наковальней. С одной стороны, мы имеем геополитические риски. Золото в качестве безопасного актива будет привлекать инвесторов, и оно может подракти до 1300, 00 долларов за тройскую унцию. С другой стороны, всё улучшающиеся американские данные будут оказывать давление на желтый металл, прижимая его к пункту 1271,03. Поэтому диапазон «прогулок» золота на этой неделе будет ограничиваться этими двумя значениями.

Нефть сейчас переживает коррекционный рост, который вполне может стать и некоррекционным. Американская экономика стабилизируется, а с осенью усилится спрос на нефть, поэтому вполне возможно, что Brent подрастет. Целью ставится 105,00 долларов за баррель, но для этого сейчас ценам надо закрепиться выше отметки 103,13. WTI тоже потихоньку ползет вверх: вполне возможно, что она вернется к 97,68.

На валютном рынке — бенефис центробанков. 4 сентября будут опубликованы ключевые решения по монетарной политике сразу в трех регионах: свои вердикты огласят Банк Японии, ЕЦБ и Банк Англии. От японского регулятора все давно ждут новых мер стимулирования. Поэтому если в своем выступлении представители Банка Японии намекнут на запуск этих мер, то пара USD/JPY отправится к точке сопротивления 105,00 — 105,20, получив серьезную поддержку.



Количественное стимулирование может начать и ЕЦБ, однако на EUR/USD это повлияет не настолько значительно: это событие уже заложено в цены этой пары. Пара будет понемногу снижаться к 1,31 и далее к 1,3060.



Банк Англии тоже не преподнесет особенных сюрпризов — монетарная политика Британии в сентябре, скорее всего, меняться не будет. А вот отчеты по деловой активности в промышленном и строительном секторах и в сфере услуг могут оказать влияние на пару GBP/USD, которая может понизиться к уровню 1,6500.