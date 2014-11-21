Иена укрепляется после заявления Минфина Японии

Сегодня курс иены к доллару вырос после заявлений министра финансов Японии Таро Асо. Пара USD/JPY снизилась до 117,84 иены.

"За последнюю неделю курс иены к доллару упал слишком сильно, это очевидно, - сказал Т.Асо. - Рынок самостоятельно определяет курс валют, и мы не вмешиваемся в этот вопрос. Однако внезапные колебания в ту или иную сторону мы не приветствуем".

Была еще одна новость для иены - премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента Японии и велел провести досрочные выборы 14 декабря. Эксперты уверены, что партии премьера удастся выиграть выборы, а значит продолжится стимулирующая политика в стране.

"Подобное заявление Т.Асо могло последовать и раньше, - сказал Кенго Судзуки, отвечающий за стратегию на валютном рынке в Mizuho Securities. - Оно обозначило дно для курса иены. Вскоре мы можем увидеть возвращение курса к отметке 115 иен за доллар".

На этой неделе в среду центробанк Японии говорил, что продолжает программу стимулирования экономики, в частности, в связи с технической рецессией и досрочными выборами. Банк намерен увеличить денежную массу до 80 трлн иен ежегодно, раньше было только 60-70 трлн. Мягкий монетарный курс нацелен на достижение показателя инфляции в 2%.